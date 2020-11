FIFA: Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή και προπονητή της χρονιάς

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι συνήθεις ύποπτοι Μέσι, Ρονάλντο και άλλοι εννέα ποδοσφαιριστές θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου για φέτος.

H FIFA έκανε γνωστές τις υποψηφιότητες για τα επτά βραβεία των καλύτερων της χρονιάς. Φυσικά, τα βλέμματα συγκεντρώνουν τα έντεκα ονόματα του The Best FIFA Men’s Player.

Για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή των ανδρών θα δώσουν μεγάλη μάχη οι Τιάγκο Αλκάνταρα (Ισπανία, Μπάγερν, Λίβερπουλ), Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Γιουβέντους), Κέβιν Ντε Μπράινε (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι), Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Πολωνία, Μπάγερν), Σάντιο Μανέ (Σενεγάλη, Λίβερπουλ) Κίλιαν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν), Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα), Νεϊμάρ (Βραζιλιά, Παρί Σεν Ζερμέν), Σέρχιο Ράμος (Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης), Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ), Βίρχιλ Φαν Ντάικ (Ολλανδία, Λίβερπουλ).

Ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίσει τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή έως τις 9 Δεκεμβρίου, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 17 Δεκεμβρίου.

Την προηγούμενη χρονιά, νικητής του The Best FIFA Men’s Player ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είχε βρεθεί μπροστά από τους Βίρχιλ Φαν Ντάικ και Κριστιάνο Ρονάλντο που αποτέλεσαν την τελική τριάδα.

Οι άλλες υποψηφιότητες:

Καλύτερη γυναίκα ποδοσφαιριστής της χρονιάς:

Λούσι Μπρόνζ (Λιόν, Μάντσεστερ Σίτι)

Ντελφίν Κασκαρίνο (Λιόν)

Κάρολιν Γκράχαμ Χάνσεν (Μπαρτσελόνα)

Πέρνιλ Χάρντερ (Βόλσμπουργκ, Τσέλσι)

Τζένιφερ Χερμόσο (Μπαρτσελόνα)

Τζι Σο-Γιούν (Τσέλσι)

Σαμ Κερ (Τσέλσι)

Σάκι Κουμαγκάι (Λιόν)

Τζένιφερ Μαροσζάν (Λιόν)

Βιβιάν Μιεντέμα (Άρσεναλ)

Βέντι Ρενάρντ (Λιόν)

Καλύτερος άνδρας τερματοφύλακας:

Άλισον (Λίβερπουλ)

Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Κέιλερ Νάβας (Παρί)

Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο)

Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν (Μπαρτσελόνα)

Καλύτερη γυναίκα τερματοφύλακας:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Τσέλσι)

Σάραχ Μπουχαντί (Λιόν)

Κριστιάν Έντλερ (Παρί)

Χέντβιχ Λιντάλ (Ατλέτικο, Βόλφσμπουργκ)

Αλίσα Νέχερ (Σικάγο Ρεντ Σταρς)

Έλι Ρούμπακ (Μάντσεστερ Σίτι)

