Στους σημερινούς αγώνες του Champions League εκτός από τον αγώνα των ερυθρόλευκων με την Μαρσέιγ ξεχωρίζει η μονομαχία Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Λουίς Σουάρες, της γραμμής «πυρός» των Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης θα περιμένουν τις σημερινές εξετάσεις των παικτών τους στα τεστ που θα τους γίνουν για κορωνοϊό, καθώς θετικός στον COVID-19 βγήκε ο βασικός μεσοεπιθετικός Γκνάμπρι.

ℹ️ Serge Gnabry has tested positive for Covid-19. He is doing well and is currently in quarantine. pic.twitter.com/ZMYliMAiy6

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 20, 2020