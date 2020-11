Αρτέμ Ντζιούμπα: Σκόραρε «κατά μόνας » και κόπηκε από την Εθνική Ρωσίας [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο αρχηγός της Εθνικής Ρωσίας, Αρτέμ Ντζιούμπα τέθηκε εκτός αποστολής για τους αγώνες με Μολδαβία (φιλικός), Τουρκία και Σερβία (Nations League).

Ο λόγος που «κόπηκε» από την Εθνική ομάδα ο 32χρονος Ρώσος επιθετικός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης είναι βίντεο που κυκλοφόρησε και εμφανίζεται να αυτοϊκανοποιείται.

A video has emerged of Russia captain Artem Dzyuba in a, well, less than flattering light. pic.twitter.com/L5PJVeIsoc

— Russian Football News (@RusFootballNews) November 8, 2020