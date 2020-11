Αντετοκούνμπο: Χόλιντεϊ και Μπογκντάνοβιτς κάνουν πιο εύκολη την παραμονή στους Μπακς

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε στείλει μήνυμα στη διοίκηση των Μπακς πως για να παραμείνει θα χρειαστεί να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις για την ισχυροποίηση της ομάδας.

Οι προσθήκες των Τζρου Χόλιντεϊ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στο ρόστερ της ομάδας κάνουν πιο εύκολη την υπογραφή νέου πενταετούς συμβολαίου, όπως αναφέρει ο έγκυρος Μαρκ Στάιν στους New York Times.

The last two weeks have been filled with chatter that Giannis Antetokounmpo indeed plans to sign his five-year supermax with the Bucks before the Dec. 21 deadline to do so …

The Bucks just made a trade that suggests they must believe it

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 17, 2020