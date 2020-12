Αντετοκούνμπο: Το συμβολικό δώρο των συμπαικτών του για τα γενέθλιά του [βίντεο]  

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε χθες 26 ετών και στην πρώτη προπόνηση των Μιλγουόκι Μπακς οι συμπαίκτες του βρήκαν την ευκαιρία να του δείξουν πόσο τον θέλουν στην ομάδα, κάνοντάς του ένα συμβολικό δώρο για τα γενέθλιά του.

Ο Κρις Μίντλετον και ο Πατ Κόναγκτον άφησαν στην θέση του Greek Freak στα αποδυτήρια δύο… στυλό, δείχνοντάς του πως θέλουν να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να παραμείνει στην ομάδα για πολλά χρόνια ακόμη.

Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Αντετοκούνμπο με τους Μπακς λήγει φέτος και στην κορυφή της ατζέντας της ομάδας είναι η παραμονή του Έλληνα παίκτη.

Ο Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει πως επιθυμεί να παραμείνει και οι Μπακς αισιοδοξούν για το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης.

Ο MVP των τελευταίων δύο σεζόν στο NBA γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα ποστάρισμα στα σόσιαλ αγκαλιά με την σύντροφό του Μαράια και τον γιο τους.

