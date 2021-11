Οι Μιλγουόκι Μπακς “σάρωσαν” τους Ορλάντο Μάτζικ στη Fiserv Forum, “εκτινάσσοντας” τη διαφορά ακόμα και στους 51 πόντους, γεγονός που επέτρεψε στον προπονητή τους, να “μοιράσει” το χρόνο σε όλους τους παίκτες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε έτσι λιγότερο από 25 λεπτά, αλλά πρόλαβε να “αγγίξει” το triple double με 12 πόντους (4/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος.

Πάνω από 13 λεπτά αγωνίστηκε έτσι και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, πετυχαίνοντας 5 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (1/1 τρίποντο, 2/2 βολές) και “μαζεύοντας” 3 ριμπάουντ. Άστοχος ήταν αντίθετα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε σχεδόν 15 λεπτά αγώνα, είχε 1 πόντο με 0/3 σουτ και 1/2 βολές, προσθέτοντας και 4 ριμπάουντ.

Kalaitzakis is making threes and Giannis is happy for him… 🇬🇷 pic.twitter.com/tYxVsghQ1S

— Harris Stavrou (@harris_stavrou) November 23, 2021