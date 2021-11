Newsroom eleftherostypos.gr

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποβλήθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, έπειτα από χτύπημα στο πρόσωπο αντιπάλου, που παραλίγο να προκαλέσει γενική «σύρραξη» στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Στην αρχή της τρίτης περιόδου του ματς- που κέρδισαν τελικά οι Λέικερς (121-116)- ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χτύπησε με το χέρι στο πρόσωπο τον Αϊζάια Στιούαρτ, πάνω στη «μάχη» για το ριμπάουντ έπειτα από βολές.

Ο Τζέιμς φάνηκε να ζητά συγγνώμη, αλλά το χτύπημα εξαγρίωσε τον Στιούαρτ. Το αίμα έτρεχε «ποτάμι» στο πρόσωπό του. Άμεσα, λοιπόν, κινήθηκε εναντίον του αντιπάλου του. Παίκτες, προπονητές αλλά και μέλη της ασφάλειας μπήκαν στο παρκέ για να χωρίσουν τους παίκτες και να αποτρέψουν μια γενική «σύρραξη».

Μάλιστα, παρότι πολλά άτομα κρατούσαν τον Στιούαρτ, ο 20χρονος μαινόμενος τους ξέφυγε αρκετές φορές και τρέχοντας κατευθύνθηκε κατά τα φαινόμενα εναντίον του Τζέιμς ή άλλων παικτών των Λέικερς.

Τελικά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποβλήθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, που μετρά 19 χρόνια. Η πρώτη ήταν τον Νοέμβριο του 2017, σε ματς κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Στιούαρτ επίσης αποβλήθηκε, ενώ με τεχνική ποινή χρεώθηκε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ των Λέικερς, για την εμπλοκή του στον καβγά μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τους Πίστονς, ο Στιούαρτ έκανε οχτώ ράμματα. «Δεν πιστεύω ότι ο Τζέιμς είναι βρώμικος παίκτης. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι ήξερε ποιος τον χτύπησε», είπε ο προπονητής της ομάδας, Ντουέιν Κέισι, αναφερόμενος στον Στιούαρτ.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021