Η Δόξα Ορεστιάδας πρωτοπορεί και έφτιαξε φανέλες υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της ομοφοβίας

Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε η Δόξα Ορεστιάδας, η οποία αγωνίζεται στο Β’ τοπικό Έβρου και μέσα από τις νέες της φανέλες για τη σεζόν 2021/22 θέλησε να στείλει ένα διπλό κοινωνικό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, οι εμφανίσεις είναι εμπνευσμένες από δύο χρώματα: αυτά της Παλαιστίνης και εκείνα του ουράνιου τόξου, δηλαδή την γνωστή rainbow flag, που χρησιμοποιείται ως σύμβολο κατά των διακρίσεων και της διαφορετικότητας στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα εξέφρασε την αλληλεγγύη της υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και της ελευθερίας στην έκφραση.

Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι η ομάδα της Θράκης είχε εκφράσει επίσης τη στήριξή της στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλάζοντας τα χρώματα του σήματός της, στα χρώματα της σημαίας του ουράνιου τόξου.

“Οι φανέλες της Δόξας Ορεστιάδας 2021/2022 είναι έτοιμες και παρουσιάζονται: Η πρώτη εμπνευσμένη από τα χρώματα της Παλαιστίνης, όχι μόνο για να υπενθυμίζει το ιστορικό γεγονός, αλλά κυρίως για να εκφράσει την αλληλεγγύη υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης ενός λαού.

Η δεύτερη με τα χρώματα της rainbow flag, ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και ρατσισμού, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα, την ποικιλομορφία, τις ανοιχτές κοινωνίες, την ελευθερία της έκφρασης και της αυτοδιάθεσης του σώματός μας. Ακριβώς επειδή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπάρχει κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο, από μια νίκη ή μια ήττα, επιλέγουμε να ταξιδέψουμε το μήνυμά μας μέχρι το πιο απομακρυσμένο γήπεδο του βορείου Έβρου!

Σας περιμένουμε σε κάθε επόμενο παιχνίδι για να στηρίξουμε όλοι μαζί την προσπάθεια! It’s not all about football”.

