NBA: Μυθική εμφάνιση Αντετοκούνμπο και υποταγή του Ορλάντο στους Μπακς

Μια ακόμα τρομερή εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημειώνοντας 32 πόντους και μαζεύοντας 20 ριμπάουντ, οδήγησε σε νίκη με 117-108 τους Μπακς, απέναντι στους Μάτζικ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του Μιλγουόκι ήταν και πάλι απολαυστικός και πήγε τους πρωταθλητές στο 9-8. Ο Greek Freak έκανε ότι ήθελε απέναντι στο Ορλάντο και με συμπαραστάτη του τον Πόρτις που πρόσθεσε 24 πόντους, έδωσε θετικό πρόσημο στην κατάταξη της ομάδας για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Giannis’ 30 minutes played tonight are the fewest by any player in a game with at least 30 points, 20 rebounds, and 5 assists since minutes were first tracked in 1951-52. (via @ESPNStatsInfo)

32 PTS | 20 REB | 5 AST | 3 BLK pic.twitter.com/bNlPheZOzT

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 21, 2021