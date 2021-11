Πενγκ Σουάι: Δεν πείθουν τα βίντεο που την παρουσιάζουν σώα και αβλαβή

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας δημοσιοποίησαν νέα βίντεο της εξαφανισμένης τενίστριας Πενγκ Σουάι, αλλά η ανησυχία παραμένει καθώς η Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών (WTA) δεν πείσθηκε από τα συγκεκριμένα βίντεο.

Το πιο πρόσφατο βίντεο, που κυκλοφόρησε από τον Hu Xijin, αρχισυντάκτη της κρατικής εφημερίδας Global Times, φαίνεται να δείχνει την αθλήτρια σε έναν αγώνα τένις νέων στο Πεκίνο.

Ο δημοσιογράφος έγραψε στο Twitter ότι το βίντεο τραβήχτηκε την Κυριακή, αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν μπορούσε να επαληθευτεί.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

Ο Στιβ Σάιμον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WTA, είπε: «Αν και είναι θετικό να τη βλέπουμε, παραμένει ασαφές εάν είναι ελεύθερη και σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να πράττει μόνη της, χωρίς εξαναγκασμό ή εξωτερικό παρέμβαση. Αυτό το βίντεο από μόνο του είναι ανεπαρκές. Όπως έχω δηλώσει από την αρχή, εξακολουθώ να ανησυχώ για την υγεία και την ασφάλεια της Πενγκ Σουάι και ότι ο ισχυρισμός για σεξουαλική επίθεση λογοκρίνεται και θάβεται κάτω από το χαλί. Ήμουν ξεκάθαρος για το τι πρέπει να συμβεί και η σχέση μας με την Κίνα βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι».

Ένα άλλο βίντεο δείχνει την πρωταθλήτρια να υπογράφει μπάλες τένις για παιδιά με σκοπό «να εμπνεύσει περισσότερα παιδιά να παίξουν τένις» ανέφεραν άλλοι δημοσιογράφοι των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Προηγήθηκε ένα προηγούμενο βίντεο που κυκλοφόρησε η Hu Xijin και δείχνει την 35χρονη να τρώει σε εστιατόριο του Πεκίνου, υποτίθεται ότι το βράδυ του Σαββάτου.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021