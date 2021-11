Μαρία Σάκκαρη: Στα ημιτελικά του WTA Finals με εκπληκτική εμφάνιση

Newsroom eleftherostypos.gr

Στα ημιτελικά του WTA Finals που διεξάγονται στη Γουαδαλαχάρα προκρίθηκε η εντυπωσιακή Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση έκαμψε την αντίσταση της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 (7-6 (1), 6-7 (6), 6-3) σετ.

Η Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, ενώ έχασε το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Στο καθοριστικό τρίτο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ, αλλά η Σαμπαλένκα απάντησε με δύο μπρέικ και προηγήθηκε με 3-1 σετ. Σε εκείνο το σημείο η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια ανέβασε την απόδοσή της, ήταν αλάνθαστη και επικράτησε με 6-3.

🇬🇷 @mariasakkari fights her way into the semifinals after an incredible match. She defeats the world No.2 Sabalenka 7-6(1), 6-7(6), 6-3👏 #AKRONWTAFinals

