Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το GQ τον επέλεξε ως αθλητή της χρονιάς

Ο Γιάννης Αντεκούνμπο δεν σταματά να κατακτά ατομικές διακρίσεις, πάσης φύσεως.

Πέραν των αθλητικών, υπάρχουν κι οι εμπορικές άλλωστε, με τον Greek Freak να βρίσκεται στο εξώφυλλο του GQ.

Το διάσημο αμερικανικό περιοδικό τον επέλεξε/ξεχώρισε ως τον αθλητή της χρονιάς, δεδομένου ότι οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή του ΝΒΑ μετά από πενήντα χρόνια.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλει να είναι το πρόσωπο του ΝΒΑ, αλλά πιθανότατα δεν μπορεί να το αποτρέψει. Κι αυτό χάρη στην ιστορία ζωής του, που εμπνέει τους πάντες, την απαράμιλλη αποφασιστικότητα που παρουσιάζει σε επίπεδο ανταγωνισμού, το υπερφυσικό χάρισμά του, και τις εμφανίσεις που προκάλεσαν δέος στα NBA Playoffs του 2021» αναφέρει χαρακτηριστικά στο σχετικό απόσπασμα το GQ.

Introducing #GQMOTY 2021: musician of the year @LilNasX, athlete of the year @Giannis_An34, and superhero of the year @TomHolland1996 https://t.co/YZuUpUzofm pic.twitter.com/Z1MWo5sq6i

— GQ Magazine (@GQMagazine) November 15, 2021