Προκριματικά Μουντιάλ-Σκύλος: Το συμπαθές τετράποδο χάρισε ένα από τα πιο απολαυστικά highlights της βραδιάς.

Ένα ασυνήθιστος θεατής παρακολούθησε τον αγώνα μεταξύ Αρμενίας και Γερμανίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ την Κυριακή (14/11). Ο λόγος για έναν σκύλο, ο οποίος φέρεται να μπήκε στο γήπεδο… παράνομα, έπιασε μια θέση δίπλα σε άλλους θεατές και δεν δίστασε να παρακολουθήσει τον αγώνα, χαρίζοντας ένα από τα πιο απολαυστικά highlights της βραδιάς.

«Ο σκύλος φέρεται να μπήκε “λαθραία” στο γήπεδο της Γιερεβάν και, σύμφωνα με τον φωτογράφο που απαθανάτισε τη στιγμή, δεν έχει ιδιοκτήτη» αναφέρεται στο twitter, όπου δημοσιεύθηκε και η σχετική φωτογραφία.

Απολαυστική εικόνα…

Who let the dogs out 🐶🐶🐶?

Der Hund soll sich ins Stadion in Eriwan eingeschleust haben und laut dem Fotografen des Bildes keinen Besitzer haben. #ARMGER #GER #DFB pic.twitter.com/L8q4IvLdRM

— Sportschau (@sportschau) November 14, 2021