Formula 1: Ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε την pole position στις κατατακτήριες για το Γκραν Πρι της Βραζιλίας, αλλά τελικά θα ξεκινήσει τελευταίος τον αγώνα, λόγω τιμωρίας.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes κατηγορήθηκε για παράτυπη χρήση του συστήματος DRS και οι αρμόδιες αρχές της Formula 1 αποφάσισαν να του επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις δοκιμές κατάταξης της Παρασκευής (12/11) και έτσι θα εκκινήσει τον αγώνα από το pit lane.

Ο Χάμιλτον θα έχει έτσι μεγάλο ντεσαβαντάζ σε σχέση με τον Φερστάπεν, ο οποίος και αναμένεται να βρεθεί στην pole position στην πίστα της Βραζιλίας, καθώς οι δυο τους έχουν ήδη διαφορά 12 βαθμών στη “μάχη” για τον τίτλο, με τον Ολλανδό να προηγείται.

Η Mercedes έκανε γνωστό πως δεν θα ασκήσει έφεση για την τιμωρία του Λιούις Χάμιλτον. Συγκεκριμένα, η γερμανική εταιρεία υποστήριξε πως θέλει να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα εντός της πίστας!

«Η ομάδα δεν θα κάνει έφεση για τον αποκλεισμό του Λιούις από τις κατατακτήριες δοκιμές. Θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το πρωτάθλημα μέσα στην πίστα», ανέφερε στο ποστάρισμά της η Mercedes.

The Team will not be appealing Lewis’ disqualification from Quali.

We want to win these World Championships on the race track. 💪 pic.twitter.com/12rD4EoDYP

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 13, 2021