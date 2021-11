Newsroom eleftherostypos.gr

Αντετοκούνμπο – Μπάιντεν: Την παράσταση έκλεψε ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο μαζί με τον αδερφό του Θανάση και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έζησε ένα ακόμα μεγάλο όνειρο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Μετά τον τίτλο με τους Μιλγουόκι Μπακς και τις ουκ ολίγες ατομικές διακρίσεις στο ΝΒΑ (δύο φορές MVP regular season, μία φορά MVP στους τελικούς και μία φορά MVP σε All Star Game) ο Έλληνας σούπερ σταρ πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου όπου τον υποδέχθηκε μαζί με τους συμπαίκτες του στους Μιλγουόκι Μπακς ο Τζο Μπάιντεν.

Πώς έζησε ο ίδιος τα όσα έγιναν στην Ουάσινγκτον λίγο μετά την επίσκεψη της ομάδας του στο Οβάλ Γραφείο;

Τα λέει όλα ο Γιάννης στο βίντεο που ακολουθεί.

«Ήταν μία απίστευτη εμπειρία. Πήγα σε διαφορετικά δωμάτια, σε διαφορετικά γραφεία, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο, ο οποίος μου έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα, του έδωσα εγώ υπογεγραμμένα παπούτσια. αλλά δεν ήξερα το μέγεθος παπουτσιών που φοράει οπότε του έδωσα το 17,5 , ελπίζω να του κάνουν» έλεγε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο και συνέχιζε:

«Έπειτα ανέβηκα στο podium και μίλησα ομάδα και την εμπειρία μου από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο κύριος πρόεδρος ήξερε τα πάντα για εμάς και το σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείς ως δεδομένο. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και η ζωή κυλάει τόσο γρήγορα. Παίξαμε ένα ματς χθες και ακολουθεί ένα ματς αύριο και ποτέ δεν έχεις την ευκαιρία να κάτσεις κάτω και να εκτιμήσεις αυτές τις στιγμές. Αυτό ακριβώς κάνω και εκτιμώ αυτές τις στιγμές, που είμαι μέσα σε αυτή τη στιγμή. Κοιτάζω, παρατηρώ τα πάντα ώστε να μπορώ να τα λέω στα παιδιά μου σε 20 χρόνια από τώρα. Ελπίζω βέβαια να ξανάρθω εδώ ξανά. Ήταν μία απίστευτη εμπειρία και…πήρα μπάλα από τον πρόεδρο ρε φίλε!»

Sound ON 🔊 @Giannis_An34 recaps an unforgettable day at The @WhiteHouse . pic.twitter.com/I2LQ0XT7wk

Ο Giannis μονοπώλησε το ενδιαφέρον, με τον Τζο Μπάιντεν να τον αποθεώνει, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη μνεία στα κατορθώματα του αστέρα των Μπακς στον έκτο τελικό του περσινού πρωταθλήματος: «Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game-6… 50! Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μιλγουόκι Μπακς (γελάει). Τώρα ξεκινάς! Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο».

«Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη που σε κοιτάζει, όπως κι ο πατέρας σου από εκεί ψηλά. Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων», είπε με νόημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που προηγουμένως είχε μοιράσει συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ…

«Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους πρωταθλητές του 2020-21 του ΝΒΑ, τους Μιλγουόκι Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους τελικούς ήσασταν κάτω με δύο ήττες, αλλά δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να παλεύετε. Είναι μεγάλη τιμή που υποδέχομαι τους Μιλγουόκι Μπακς σήμερα στον Λευκό Οίκο. Συγχαρητήρια σε όλους, εύχομαι τα καλύτερα για τη φετινή σεζόν. Καλή τύχη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μπάιντεν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του, αφού πρώτα ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για την αποθέωση, συγκίνησε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα παιδί από τα Σεπόλια βρέθηκε στον Λευκό Οίκο…

«Είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Εκ μέρους των παικτών, του επιτελείου και του οργανισμού, είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτή την ευκαιρία. Ένα παιδί από τα Σεπόλια, την Αθήνα, που μεγάλωσε από Νιγηριανούς γονείς, που πάλευαν για να μας δώσουν τα πάντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε στον Λευκό Οίκο, να γνωρίσουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειές μας, οι οποίες προφανώς είναι μεγάλο κομμάτι τού ποιοι είμαστε, κάνουν κι αυτές θυσίες. Δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πάντα τις κουβαλάμε στην καρδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους των Μπακς, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Μας υποστήριζαν πάντα, ακόμη κι όταν ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε δίχως αυτούς», δήλωσε ο Ελληνας σούπερ-σταρ του Μιλγουόκι, για να συμπληρώσει:

«Για όλους εκεί έξω, αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση, χωρίς να τα παρατάς, με το να παλεύεις να είσαι καλός και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Αυτά έκανα όλη μου τη ζωή και τώρα είμαι στον Λευκό Οίκο. Χωρίς τη σκληρή δουλειά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό».

“From Sepolia to The Oval Office.” @Giannis_An34 and the 2021 Champion @Bucks arrive to The @WhiteHouse . 🏆 pic.twitter.com/fZ05Ao0WVv

Πριν από την εκδήλωση, σε βίντεο που είχε αναρτήσει ο επίσημος λογαριασμός του ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωνε: «Είναι απίστευτο. Εγώ και ο Θανάσης από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο. Είμαστε ευγνώμονες για τη δυνατότητα που έχουμε να είμαστε εδώ. Είμαστε ένα μεγάλο παράδειγμα ότι με τη δουλειά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στη ζωή. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να είμαστε εδώ, στον Λευκό Οίκο, και να μιλάμε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν τόσο ενθουσιασμένος που είχε διάθεση για αστεία. Όπως είπε με χιούμορ, θα θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές και θα είναι ο πιο όμορφος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συμφώνησε και ο αδερφός του Θανάσης.

“I’m going to be the most handsome president ever.” 🤣 pic.twitter.com/7kGi0OzK6I — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 9, 2021

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πόζαρε στον φακό με μία μπάλα μπάσκετ, η οποία ήταν υπογεγραμμένη από τον Τζο Μπάιντεν.

Today, President Biden welcomed the Milwaukee Bucks to the White House to celebrate their 2021 NBA Championship win. Congratulations, @Bucks! pic.twitter.com/MoMW9JX55o — The White House (@WhiteHouse) November 9, 2021

Showing off that ring. 💍 pic.twitter.com/YiszH8CLnY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

“Believing in your dreams, you can accomplish great things in life… I’m in the White House – this is awesome!!” pic.twitter.com/LJ4PHPHWeg — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

🇺🇸… me and mines vs you and yours pic.twitter.com/lBMvYcqhc3 — Pat Connaughton (@pconnaughton) November 8, 2021

