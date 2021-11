Newsroom eleftherostypos.gr

Μπαρτσελόνα – Τσάβι: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από τον τρόπο που με υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσω. Επιστρέφω σπίτι και ξέρω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά, αλλά η επιθυμία και η φιλοδοξία πρέπει να μας κάνουν να ανεβούμε. Θα ζητήσω από τους παίκτες να έχουν απαιτήσεις, γιατί είμαστε η Μπάρτσα, ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Ευχαριστώ τους φιλάθλους και τον σύλλογο».

Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Τσάβι ως νέου προπονητή της Μπαρτσελόνα. Υπό τους ήχους του ύμνου της Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι πάτησε τον αγωνιστικό χώρο του «Καμπ Νου» μαζί με τον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, παρουσία σχεδόν 10.000 φιλάθλων που είχαν δημιουργήσει μία εξαιρετική ατμόσφαιρα, κρατώντας σημαίες με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα και της Καταλωνίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, παίκτης ή προπονητής υπέγραψε το συμβόλαιό του (έως τον Ιούνιο του 2024) ενώ βρισκόταν στον χλοοτάπητα του «Καμπ Νου», όπου θα κάνει το ντεμπούτο του ως προπονητής το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στο ντέρμπι εναντίον της Εσπανιόλ, τρεις ημέρες πριν από μια καθοριστική «μονομαχία» του Champions League κόντρα στην Μπενφίκα την Τρίτη 23/11.

Κοντά στον Τσάβι, στον πάγκο βρισκόταν η οικογένειά του: οι γονείς του Χοακίμ και Μαρία Μαρσέ, η σύζυγός του, Νούρια Θινολέρα, τα αδέρφια του Όσκαρ και Άλεξ, η αδερφή του Αντριάνα και μια μεγάλη εκπροσώπηση μελών του διοικητικού συμβουλίου, αφού, εκτός από τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα, ήταν και ο αντιπρόεδρος Ράφα Γιούστε και ο διευθυντής ποδοσφαίρου Ματέου Αλεμάνι.

«Η Μπάρτσα δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να φέρει ισοπαλία ή να χάσει, πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι» είπε ο Τσάβι, γνωρίζοντας την αποθέωση.

«Δεν θέλω να ενθουσιάζομαι, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Μπορώ να σας πω μόνο ένα πράγμα: είμαστε ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε» είπε ο Τσάβι.

«Σήμερα είναι μια μέρα που θα σημαδέψει την ιστορία του συλλόγου. Είναι μια άνευ προηγουμένου παρουσίαση προπονητή. Έχω δει κόσμο ενθουσιασμένο όσο ποτέ άλλοτε και γι’ αυτό φταίει ο Τσάβι, γιατί είναι άνθρωπος του συλλόγου, σήμερα είναι μέρα χαράς» δήλωσε ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα και πρόσθεσε, πριν το λόγο πάρει και πάλι ο νέος προπονητής των Καταλανών, αυτή τη φορά στην αίθουσα Τύπου, για να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τσάβι. Με έπεισε γιατί μου είπε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ο Ράικαρντ δυσκολεύτηκε επίσης, ενώ για τον Πεπ ήταν πιο εύκολο, γιατί η ομάδα ήταν ήδη φτιαγμένη. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το κύρος μας. Είναι σημαντικό να είμαστε στον επόμενο γύρο και στο επόμενο Champions League, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε στις διοργανώσεις που βρισκόμαστε. Τόσο ο Τσάβι όσο και ο σύλλογος έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να καταλήξουν σε συμφωνία, στην προσπάθεια να επιλύσουμε το ζήτημα της ρήτρας. Καταλήξαμε σε συμφωνία για τη ρήτρα που είχε με την Αλ Σαντ».

