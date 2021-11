Newsroom eleftherostypos.gr

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ διαχειρίστηκε με απίστευτη νηφαλιότητα το «πέσιμο» οπαδού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είχε κοπανήσει μερικά ποτηράκια παραπάνω.

Μετά την ήττα από τη Σίτι ο άλλοτε αρχηγός της Γιουνάιτεντ υπέγραφε αυτόγραφα έξω από το «Ολντ Τράφορντ», όταν ένας οπαδός «του έβαλε χέρι»!

Κάνοντας εμφανή προσπάθεια λοιπόν να συγκρατηθεί, ο Ιρλανδός κινήθηκε αρχικά προς το μέρος του, αλλά εντέλει αρκέστηκε να τον ρωτήσει πριν αποχωρήσει:

«Επειδή έχεις πιει μερικά ποτά και η Γιουνάιτεντ έχασε, τα βάζεις με μένα; Τι σχέση έχω εγώ με αυτό»;

Not sure exactly what’s happening here but Keane ain’t happy 😂 pic.twitter.com/9fU8ZEqNBg

— Darren Russell (@darrenrusse11) November 7, 2021