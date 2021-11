Newsroom eleftherostypos.gr

Μπαρτσελόνα: Προπονητής της Μπαρτσελόνα είναι κι επίσημα ο Τσάβι, κλείνοντας θετικά το σήριαλ που ξεκίνησε μετά την απομάκρυνση του Ρόναλντ Κούμαν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Έπειτα από 767 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, 17 χρόνια και 25 τίτλους, ο Τσάβι επιστρέφει στην ομάδα της καρδίας έπειτα από ένα διάλειμμα στο Κατάρ, όπου έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα με την Αλ Σαντ, θέλοντας να την επαναφέρει στην κορυφή. Για το λόγο αυτό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️

