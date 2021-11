Newsroom eleftherostypos.gr

Μόνος του πάλεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέναντι στους Νικς, όμως δεν κατάφερε να γλιτώσει τους Μπακς από την πέμπτη τους ήττα σε εννέα ματς.

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, επτά ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο κλεψίματα σε 30:30 λεπτά συμμετοχής

Giannis doing it all!!

25 PTS | 7 REB | 4 AST | 2 STL pic.twitter.com/eWDFhqVPpL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 6, 2021