Χρυσή Μπάλα: Νέο δημοσίευμα που σχετίζεται με τον νικητή της Χρυσής Μπάλας έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου RTP Desporto στην Πορτογαλία, ο Λιονέλ Μέσι φέρεται να κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα, για έβδομη φορά στην καριέρα του.

Lionel Messi has reportedly won the 2021 Ballon D’or…

France Football reportedly informed Messi this week that he has claimed the award for the 7th time!🥇🇦🇷

[RTP Desporto]

Does he actually deserve it?🤔 pic.twitter.com/WhVmRaQWYp

— PurelyFootball®️ (@PurelyFootball) November 5, 2021