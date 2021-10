Τρομερός o Αντετοκούνμπο, αλλά κακοί οι Μπακς… παραδόθηκαν στους «λύκους» στο Μιλγουόκι

Newsroom eleftherostypos.gr

Εκπληκτικός-για μία ακόμα φορά- ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στους 40 πόντους (12/17 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/9 βολές), 16 ριμπάουντ και επτά ασίστ, αλλά οι Τίμπεργουλβς ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν (108-113) στο Fiserv Forum απέναντι στους -κακούς-Μπακς.

«Υπάρχουν παιχνίδια που χτίζουμε καλές συνήθειες και υπάρχουν παιχνίδια που δεν έχουμε», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το παιχνίδι. «Αλλά από κάθε παιχνίδι μπορείς να βγάλεις κάτι από αυτό. Αλλά, σίγουρα, χρειάζομαι τον Μπρουκ για να επιστρέψει», πρόσθεσε και στη συνέχεια, ο δύο φορές MVP θέλησε να μιλήσει απευθείας στον Λόπεζ, ο οποίος δεν έχει παίξει από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στους Νετς.

«Μπρουκ, δεν ξέρω, ίσως είσαι στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Μπρουκ, σε παρακαλώ έλα πίσω. Χρειαζόμαστε να ριμπάουντ την μπάλα, αδερφέ».

Ο Ελληνας σούπερ σταρ τόνισε επιπλέον ότι «πρέπει να μαρκάρουμε καλύτερα ως ομάδα, να παίρνουμε περισσότερα ριμπάουντ. Λόπεζ και Χόλιντεϊ είναι δύο από τους καλύτερους αμυντικούς στο ΝΒΑ. Πρέπει να βελτιωθούμε, να βρούμε λύση, γιατί θα υπάρχουν στιγμές που θα παίξουμε χωρίς αυτούς, όπως τώρα», ενώ για τις παρατηρήσεις που δέχθηκε από τον Μπουντενχόλζερ στον αγώνα, σημείωσε:

«Δεν θέλω να μου συμπεριφέρεται διαφορετικά από τους άλλους. Θέλω να με προπονεί, να βελτιωθώ. Να ανέβω. Του το έχω πει ότι αν δεν παίζω καλά πρέπει να με βγάλει έξω, αν κάνω ένα λάθος να μου το πει. Αν το δέχομαι εγώ, τότε όλοι θα το δεχθούν στην ομάδα. Μου αρέσει να μου βάζει προκλήσεις. Πάντα παίζω για να νικήσω. Προσπαθούμε και δοκιμάζουμε πράγματα, ενώ όλοι νιώθουν πιο άνετα. Χαίρομαι που ο Άλεν, ο Ρόμπινσον, ο Οτζελέγιε, ο Θανάσης και ο Νουόρα παίρνουν χρόνο συμμετοχής, επειδή αυτό είναι καλό και σε βάθος χρόνου θα μας βοηθήσει.»

Λίγο αργότερα στο twitter έγραψε:«Συνεχίζουμε χτίζοντας τη χημεία μας»

“I need Brook to get back. Brook, maybe you are at home…we need you to rebound the ball brother.” pic.twitter.com/pexh0ZLop3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 28, 2021