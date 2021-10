Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ βάζουν φωτιά σε Ισπανία και Αγγλία

Newsroom eleftherostypos.gr

Δύο ντέρμπι με… βίους αντίθετους. Η σημερινή Κυριακή έχει στην ποδοσφαιρική της ατζέντα το χλιδάτο, κορυφαίο παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ μεταξύ της Μάντεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, αλλά και το άλλοτε κραταιό και πλέον σε ελευθέρα πτώση, Clásico της Λα Λίγα ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ντέρμπι της Ιβηρικής, χωρίς Κριστιάνο Ρονάλντο και χωρίς Μέσι, έχει χάσει μεγάλο μέρος από τη λάμψη του. Οι περισσότεροι περιμένουν την έκβασή του για να δουν αν θα παραμείνει ο Κούμαν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Στην Αγγλία πάλι, ο Ρονάλντο έδωσε άλλον αέρα στη Μάντσεστερ Γ. η οποία διεκδικεί πλέον τον τίτλο και η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι να νικήσει τη Λίβερπουλ του Κλοπ.

» ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Η παραδοσιακή αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ έχει χάσει μερική λάμψη, ως η πλέον καθοριστική για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Αναμφίβολα έχει πέσει το προφίλ της, ωστόσο η σημασία της παραμένει. Σίγουρα δεν υπάρχουν τα λαμπρά αστέρια του παρελθόντος, όπως οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Σίγουρα δεν υπάρχει η στρατηγική και το μυαλό προπονητών όπως οι Πεπ Γκουαρδιόλα και Ζοζέ Μουρίνιο. Τότε υπήρχε μια μονομαχία θελήσεων, μια μονομαχία μελετημένων σχεδίων. Αμυνα εναντίον επίθεσης, καταστροφικό παιχνίδι εναντίον δημιουργικού, σκοτάδι εναντίον φωτός. Ηταν οι μέρες που το ποδόσφαιρο κρατούσε την αναπνοή του. Τώρα λόγω της παράδοσης, λόγω της φανέλας: ναι μεν, αλλά. Απλά γίνεται λόγος για την παραδοσιακή αντιπαλότητά τους με τη μορφή απομίμησης (κατά κάποιον τρόπο). Κυρίως αυτή την περίοδο (όχι απαραίτητα αγωνιστική) και λόγω της πανδημίας που ενέσκηψε, σχεδόν δύο χρόνια τώρα, όλο το βάρος των αποδείξεων έχει πέσει στον οικονομικό τομέα. Της μεν Μπαρτσελόνα ο οικονομικός αλληλοσπαραγμός έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι άκρως επικίνδυνη η κατάσταση. Συνέπεια τούτου να μην υπάρχουν χρήματα για αξιόλογες μεταγραφές. Η νέα διοίκηση, υπό την προεδρία του Λαπόρτα, έστειλε με κλάματα τον Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Λίγα χρόνια νωρίτερα ο Ρονάλντο είχε φύγει για τη Γιουβέντους, ακούγοντας την πόρτα του «Μπερναμπέου» να κλείνει βαρύγδουπα πίσω του. Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν, παραμένει υπό ανασφάλεια στη θέση του -στηριζόμενος (τάχα) από τον πρόεδρο- γιατί απλά δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθεί ο αντικαταστάτης του, και (αυτός) να πάρει την αποζημίωσή του. Ο συμπατριώτης του, Ολλανδός επιθετικός Μέμφις Ντεπάι, έχει ντυθεί… Μέσι επικουρούμενος από κάποια αξιόλογα παιδιά όπως ο μέσος Πέντρι και ο επιθετικός Ανσου Φάτι. Υπάρχουν και κάποιοι της παλιάς φρουράς όπως οι αμυντικοί Ζεράρ Πικέ και Ζόρντι Αλμπα, ο μέσος Σέρζιο Μπουσκέτς και κάποιοι άλλοι δεύτερης διαλογής (ειδικά για αυτήν) ποδοσφαιριστές. Πού είναι οι Ανδρές Ινιέστα, Τσάβι, Τσάμπι Αλόνσο; Πουθενά. Δεν βρέθηκαν ποτέ ικανοί διάδοχοί τους. Το ίδιο και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ενα γερασμένο και απρόσωπο σύνολο. Σε αυτή εδώ την πλευρά, ο Ρονάλντο, του τότε, είναι ο 32χρονος Καρίμ Μπενζεμά. Οι Εντέν Αζάρ, Τόνι Κρόος, Λούκα Μόντριτς, Γκάρεθ Μπέιλ, που τον περιτριγυρίζουν, είναι πάνω από τα 30, αλλά φρεσκάδα ελάχιστη. Αυτή μπορεί να τη δει κανείς στους Μάρκο Ασένσιο, Βινίσιους Ζούνιορ και Εντουάρντο Καμαβινγκά. Είναι χαρακτηριστικό πως στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν υπήρχε εκπρόσωπός της στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Τραγικό. Τον ρόλο του Ζοζέ Μουρίνιο παίζει ο Ιταλός Κάρλο Αντσελότι (τουλάχιστον μέχρι τώρα και με παρακαταθήκη τη δουλειά που άφησε ο Ζινεντίν Ζιντάν) που κρατάει το καράβι στον αφρό. Και στις δύο ομάδες οι μισθοί είναι περιορισμένοι, όπως και τα έξοδα. Βέβαια για τη «βασίλισσα» η κατάσταση δεν είναι τόσο επικίνδυνη, αλλά γι’ αυτήν υπάρχουν τα ενδεικτικά σημάδια θεσμικής αυταρέσκειας και ενδημικής μετατόπισης. Η πολιτική του συλλόγου να πριμοδοτεί τα ταλέντα από την ακαδημία, που θα καταφέρουν να πάρουν φανέλα βασικού, δεν έχει αποφέρει ακόμη τους αναμενόμενους καρπούς. Γεμάτη αίγλη και επιτυχία, η Ρεάλ επέτρεψε στον εαυτό της να μετατραπεί σε προσωπικό φέουδο του προέδρου της, Φλορεντίνο Πέρεθ.

» ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Υπάρχουν μερικά παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα κορυφαία στη Βρετανία. Κυρίως τοπικά ντέρμπι όπως αυτά του Μάντσεστερ (Γιουνάιτεντ εναντίον Σίτι), του Μέρσεϊσαϊντ (Λίβερπουλ εναντίον Εβερτον) και του Λονδίνου (Αρσεναλ εναντίον Τότεναμ). Ωστόσο, η αναμέτρηση της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ φέρνει πάντα παραλληλισμό με το ισπανικό Clásico. Πρόκειται για μια μάχη μεταξύ των δύο μεγαλύτερων και πιο πετυχημένων συλλόγων της Αγγλίας και σπάνια αποτυγχάνει να πυροδοτήσει τη φαντασία των ποδοσφαιρόφιλων παγκοσμίως. Αλλά δεν είναι μόνον το αγωνιστικό μέρος που δημιουργεί την έντονη αντιπαλότητα μεταξύ τους. Υπάρχει μια οικονομική και πολιτιστική εχθρότητα, που εκτείνεται πολύ πέρα από τα 90 λεπτά παιχνιδιού. Υπάρχει διαμάχη δύο και πλέον αιώνων. Η βιομηχανία, το λιμάνι, τα εμπορεύματα, ο πολιτισμός και φυσικά το ποδόσφαιρο δυναμιτίζουν την ένταση. Η Λίβερπουλ εμφάνισε τους Beatles στη δεκαετία του ’60 για να αναζωογονήσει τη φθορά της πόλης. Αντεπιτέθηκε το Μάντσεστερ με τους Joy Division, New Order, The Smiths, The Stone Roses και Oasis. Μαγγανοπήγαδο. Και η ζωή συνεχίζεται έτσι μέχρι σήμερα, όταν απέναντι στον βετεράνο των Clásicos, Κριστιάνο Ρονάλντο, η Λίβερπουλ θα αντιπαρατάξει τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Η γκρίνια των φίλων της Γιουνάιτεντ εναντίον των ιδιοκτητών του συλλόγου, της οικογένειας Γκλέιζερ, είναι ατελείωτη. Εδώ η Νιούκασλ έχει Σαουδάραβες ιδιοκτήτες, να μην έχει και η Γιουνάιτεντ για να μπει στη μύτη της συμπολίτισσας Σίτι (αν ήταν η ζήλια ψώρα). Γκρίνια και ζήλια για τις ευρωπαϊκές επιδόσεις των «κόκκινων». Κάτι γινόταν μέχρι το 2013 με τον σερ Αλεξ Φέργκιουσον. Αλλά έκτοτε; Εκτοτε ήρθε (για αυτήν) η περίοδος των ισχνών αγελάδων. Φέτος θέλησε να γίνει πιο ανταγωνιστική και να διεκδικήσει το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2013. Είχε έξοδα 110 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 12,50 εκατομμυρίων της Λίβερπουλ. Παρά τις προσθήκες των Τζέιντον Σάντσο (85 εκατομμύρια), Ραφαέλ Βαράν (40) και Ρονάλντο (15) -το δυνατό χαρτί της- κάθε άλλο παρά υπολογίσιμη είναι. Κι αν δεν νικήσει σήμερα, τότε θα αποχαιρετήσει (φυσιολογικά) ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Η τελευταία φορά που η Μπαρτσελόνα νίκησε για το ισπανικό πρωτάθλημα τη Ρεάλ ήταν τον Μάρτιο του 2019 στη Μαδρίτη με 2-1. Στη δε Βαρκελώνη υπερίσχυσε το 2018 με 5-1. Στο σύνολο των Clásicos (182) η Ρεάλ έχει το προβάδισμα με 75 νίκες, έναντι 72 των «μπλαουγκράνα» και 35 ισοπαλιών. Στην Πρέμιερ Λιγκ η τελευταία φορά που η Γιουνάιτεντ νίκησε ήταν τον Μάρτιο του 2018 με 2-1 στο Μάντσεστερ. Στο σύνολο των αγώνων τους (176) η Γιουνάιτεντ έχει 68 νίκες, έναντι 58 της Λίβερπουλ και 50 ισοπαλιών.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις