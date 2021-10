Newsroom eleftherostypos.gr

Πολλά επεισόδια φαίνεται πως θα έχει η θυελλώδης σχέση του Μάριο Ικάρντι με την Αργεντινή celebrity και ατζέντη Γουάντα Νάρα.

Ο γάμος τους βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο της δημοσιότητας, μετά τις φήμες για το χωρισμό του διάσημου «ζευγαριού».

Η Νάρα έφυγε από το Παρίσι για να επιστρέψει στην Ιταλία. Το γεγονός έφερε όμως και νέες εξελίξεις, αφού ο ίδιος ο Ικάρντι απουσίασε από την προπόνηση της ομάδας του και λίγο αργότερα έκανε ανάρτηση μαζί της από το Μιλάνο.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Αργεντίνος «έτρεξε» πίσω από τη Νάρα για να… διορθώσει την κατάσταση, με την Παρί Σεν Ζερμέν να διαρρέει ότι ζήτησε και πήρε άδεια για «οικογενειακούς λόγους».

🚨⚽️ | NEW: After missing PSG training this morning, Mauro Icardi travelled to Milan to reunite with his wife after a ‘fallout’ yesterday pic.twitter.com/tzsDEvAl09

— Football For All (@FootballlForAll) October 17, 2021