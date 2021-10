NBA: «Βόμβα» από τους Νετς – Εκτός ο Ίρβινγκ μέχρι να εμβολιαστεί

Newsroom eleftherostypos.gr

Απόφαση… βόμβα από τους Νετς!

Η ομάδα του Μπρούκλιν ανακοίνωσε πως ο Κάιρι Ίρβινγκ θα θεωρείται «ξένο σώμα» έως ότου εμβολιαστεί.

Μέχρι στιγμής, ο 29χρονος γκαρντ είναι αμετακίνητος και δεν φέρεται διατεθειμένος να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Στην ανακοίνωσή τους, λοιπόν, οι Νετς ξεκαθάρισαν πως όποιος δεν έχει συμμορφωθεί με τους νόμους δεν θα αποτελεί μέλος της ομάδας και δεν πρόκειται να κάνουν καμία διάκριση, ακόμη και για τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Έτσι, ο δυναμικός γκαρντ δεν θα έχει δικαίωμα όχι μόνο να παίξει σε αγώνες με την ομάδα του Μπρούκλιν, αλλά ούτε και να κάνει προπόνηση.

Irving must be vaccinated against COVID-19 before he can be a full participant with the team. NY requires players to have at least one dose of the vaccine. https://t.co/VaWGFQrG9N

— Malika Andrews (@malika_andrews) October 12, 2021