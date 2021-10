Newsroom eleftherostypos.gr

Εθνική Ελλάδος: Η κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μπατούμι έφερε την απόφαση για διεξαγωγή του αγώνα Γεωργία – Ελλάδα χωρίς θεατές.

Η τραγωδία στο Μπατούμι, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την τραγική είδηση για οκτώ νεκρούς προκάλεσε την απόφαση για «λουκέτο» στις κερκίδες του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας με την Γεωργία.

Οι αρχές αποφάσισαν την διεξαγωγή της αναμέτρησης χωρίς την παρουσία θεατών, ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το τι προκάλεσε την έκρηξη και αν υφίσταται ζήτημα για την ασφάλεια των ανθρώπων στην περιοχή.

📢BREAKING: The match Between Georgia and Greece will be held behind closed doors.⛔

This is due to the tragedy that occurred as a result of the collapse of a residential building in Batumi. At this point, 8 people were found dead.😔

Our condolences to the families who suffer. pic.twitter.com/olRubVhLEG

