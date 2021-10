Newsroom eleftherostypos.gr

Σε μπελάδες εξαιτίας της συμπεριφοράς του μπήκε και πάλι ο Νικ Κύργιος. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αυστραλίας ο εκκεντρικός τενίστας είχε έναν αρκετά έντονο τσακωμό με τη σύντροφό του, Κιάρα Πάσσαρη, στο ξενοδοχείο καραντίνας που διαμένουν.

Ο Κύργιος και η Πάσσαρη επέστρεψαν στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην Αδελαΐδα και όπως κάθε ταξιδιώτης από το εξωτερικό, ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν ένα διάστημα δυο εβδομάδων σε καραντίνα, σε ξενοδοχείο.

Chiara Passari (Nick Kyrgios' on-off girlfriend): "If those speculations and reports were true about [Zverev] then his behaviour is very similar to Nicks." https://t.co/BpBeiRBkLd pic.twitter.com/50rmxuo4DH

— Oliver | Tennis (@insidetennis99) October 7, 2021