Στα χέρια των Αράβων κι επίσημα η Νιούκαστλ έναντι 300 εκατ. λιρών

Σε νέα εποχή μπαίνει πλέον οριστικά η Νιούκαστλ, καθώς έπειτα από περίπου ενός χρόνου διαπραγματεύσεις και δικαστικής διαμάχης, η Premier League, η αγγλική ομάδα και η “St James Holdings Limited”, έλυσαν τη διαφωνία τους, σχετικά με την εξαγορά του συλλόγου από την κοινοπραξία της σαουδαραβικής PIF με τις PCP Capital Partners και RB Sports & Media.

Πλέον, ο ιδιοκτήτης της Νιούκαστλ, Μάικλ Άσλεϊ, πήρε το «πράσινο φως» από τη διοργανώτρια αρχή για να ολοκληρώσει την πώληση του αγγλικού κλαμπ κι έπειτα από 14 χρόνια οι «ανθρακωρύχοι» αλλάζουν χέρια.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021