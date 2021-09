Τουρνουά Οστράβα: Λύγισε η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό – Έχασε 2-0 από την Ανέτ Κονταβέιτ

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε, τελικά, να κατακτήσει το τρόπαιο στο τουρνουά της Οστράβα, γνωρίζοντας την ήττα από την Ανέτ Κονταβέιτ στον τελικό.

H Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 7-5) από την Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 30) η οποία, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Μαρίας στον τελικό του τουρνουά.

Point of the match so far 😰#OstravaOpen pic.twitter.com/qSGplsUEWE

— wta (@WTA) September 26, 2021