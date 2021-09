Ρονάλντο: Τι δώρο έκανε στην σεκιούριτι που χτύπησε κατά λάθος

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφού πρώτα ενδιαφέρθηκε για την κατάσταση της φρουρού την οποία χτύπησε κατά λάθος με τη μπάλα, της έδωσε και μια φανέλα με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Γιούνγκ Μπόις όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με ανατροπή.

Αν η καλή και η κακή μέρα φαίνονται από το πρωί, τότε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μάλλον θα έπρεπε να έχει καταλάβει τι θα επακολουθούσε στο ματς της Βέρνης.

Στην προθέρμανση του αγώνα, χτύπησε κατά λάθος με μπάλα στο κεφάλι μια φρουρό, έσπευσε να δει αν ήταν καλά και να ενδιαφερθεί για εκείνη, όμως, δεν έμεινε εκεί.

Cristiano Ronaldo hit steward with his shot in training before the clash.

He then jumped the barrier to check if he's alright while he received medical help 🤗

