Έγραψε ιστορία ο Σαλάχ με τη Λίβερπουλ [βίντεο]

Ο Μο Σαλάχ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Αλεξάντερ-Άρνολντ και φτάνοντας τα 100 γκολ σε 162 εμφανίσεις έγινε ο πέμπτος ταχύτερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 γκολ στην Premier League.

Ο Σαλάχ μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών, πίσω μόνο από τέσσερις «θρύλους» στην ιστορία της Premier League. Τον Άλαν Σίρερ (100 σε 124 παιχνίδια), τον Χάρι Κέιν (100 σε 141 εμφανίσεις), τον Σέρχιο Αγουέρο (100 σε 147 εμφανίσεις) και τον Τιερί Ανρί (100 σε 160 εμφανίσεις).

