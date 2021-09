ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις: Ο Φινλανδός Κάλε Ροβάνπερα είναι ο μεγάλος νικητής

Newsroom eleftherostypos.gr

O 20χρονος Κάλε Ροβάνπερα είναι ο μεγάλος νικητής του Ράλι Ακρόπολις μιμούμενος τον πατέρα του Χάρι ο οποίος και αυτός είχε καταφέρει να πάρει την πρωτιά στο παρελθόν.

Ο Κάλε Ροβάνπερα ήταν ο πρωταγωνιστής και στην πρώτη διαδρομή της σημερινής ημέρας, τη θρυλική ειδική «Ταρζάν». Ακολούθησε ο Τάνακ και ο Οζιέ. Στη 14η, και προτελευταία του προγράμματος (Πύργος), ο νεαρός Φινλανδός, έχοντας «χτίσει» διαφορά ασφαλείας, αποφάσισε να μη ρισκάρει και τερμάτισε τρίτος.

Η τελευταία ειδική της ημέρας –και της διοργάνωσης-, ήταν η «Ταρζάν 2». Ο «ιπτάμενος Φινλανδός» πήρε την πρωτιά και ακολούθησαν Έβανς και Οζιέ.

Ο Ροβάνπερα κέρδισε τις τέσσερις πρώτες από τις έξι ειδικές διαδρομές και ξεκίνησε σήμερα για τι τρεις τελευταίες έχοντας απόσταση 30 δευτερολέπτων από τον Τάνακ και 40 από τον Οζιέ.

Στην ελληνική άτυπη κατάταξη την πρώτη θέση πέτυχε ο Γιώργος Κεχαγιάς με το Skoda Fabia EVO.

Ο Οζιέ δεν ρίσκαρε ούτε στην Power Stage κι έφτασε χωρίς απρόοπτα στον τερματισμό, αυξάνοντας στους 44 βαθμούς τη διαφορά του από τον Έβανς, στους 50 από τον Νεβίλ και στους 51 από τον Ροβάνπερα, τρεις αγώνες πριν το τέλος της περιόδου.

Ο Ροβάνπερα λίγο μετά τον αγώνα δήλωσε:

«Όλα πήγαν καλά και μπορέσαμε να πιέσουμε. Όλη η ομάδα έκανε καταπληκτική δουλειά, είχαμε τέλειο αυτοκίνητο χωρίς προβλήματα ολόκληρο το Σαββατοκύριακο σε ένα τόσο σκληρό ράλλυ, όπως το Ακρόπολις» ανέφερε, μετά τη λήξη του αγώνα ο Ροβάνπερα.

Μετά από το Ακρόπολις το φετινό WRC θα συνεχιστεί με το Ράλι Φινλανδίας, που μεταφέρθηκε για τις 1-3 Οκτωβρίου.

What a herculean effort by @kallerovanpera to increase his #AcropolisRally lead in tricky conditions 💪

The Power Stage starts at 13:18 local time at https://t.co/0huMvNlvV3 📺#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #YarisWRC #WRC pic.twitter.com/xYa4RCrtUw

— Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 12, 2021