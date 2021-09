Η φωτογραφία που θα αφήσει εποχή: Γκάλης και Αντετοκούνμπο μαζί

Newsroom eleftherostypos.gr

Πόσο μπάσκετ μπορεί να χωρέσει σε μία φωτογραφία; Την απάντηση έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη συνάντηση που είχε με το θρυλικό Νίκο Γκάλη.

Ο «γκάνγκστερ» εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι και πόζαρε μαζί με τον Greek Freak, ενώ έβγαλαν κι ακόμα μία φωτογραφία, μεγαλώνοντας την παρέα τους με τους Θανάση Αντετοκούνμπο, Θοδωρή Παπαλουκά, αλλά και το τρόπαιο του NBA.

«Είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί Έλληνες ασχολούνται με το μπάσκετ. Είδα τη φλόγα στα μάτια του. Τι νύχτα!», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ανάρτησή του.

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 11, 2021