Ράλι Ακρόπολις: Δείτε γιατί διεκόπη η τρίτη ειδική διαδρομή για λόγους ασφαλείας [βίντεο]

Επεισοδιακό ήταν το σημερινό πρωινό στο Ράλι Ακρόπολις.

Η εκκίνηση έγινε την Πέμπτη (10.09.2021) από το κέντρο της Αθήνας και την Παρασκευή είναι η σειρά των ειδικών σε Αγίους Θεοδώρους, Λουτράκι, Θήβα και Ελάτεια.

Το πρώτο μισό των ειδικών της Παρασκευής στο EKO Ράλι Ακρόπολις ολοκληρώθηκε με τον Κάλε Ροβάνπερα (Toyota Yaris) ναι είναι ο κερδισμένος στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές.

Στην τρίτη -όμως- ειδική (SS3) στο Λουτράκι είχαμε διακοπή, λόγω της παρουσίας φανατικών φίλων του WRC σε σημεία που έθεταν σε κίνδυνο εαυτούς και τους οδηγούς και υπήρξε μικρή καθυστέρηση.

«Ο λόγος της διακοπής της ΕΔ3. Σεβαστείτε τις συστάσεις ασφαλείας!» αναφέρει χαρακτηριστικά στα social media ο λογαριασμός του «Ράλι των Θεών».

