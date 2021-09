Newsroom eleftherostypos.gr

Μαρία Σάκκαρη: Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται μπροστά στην πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της. Σε λίγες ώρες καλείται να υπερκεράσει το εμπόδιο του ημιτελικού και να βρεθεί στον μεγάλο τελικό.

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό του US Open, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή ανέλιξή της στο τένις και φλερτάροντας ακόμη και με το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μαρία Σάκκαρη: Δικός της ο Σεπτέμβριος – Σαρώνει τα πάντα

Ο Σεπτέμβριος του 2021 έχει μπει με τη Μαρία Σάκκαρη να τους έχει όλους στο τρέξιμο. Οι διοργανωτές του US Open, για παράδειγμα, κάθε 2-3 μέρες ψάχνουν και νέο πρότζεκτ για τη φωτογραφία στα social media με την οποία την αποθεώνουν την κάθε φορά.

Οι Έλληνες, από την άλλη πλευρά, ξενυχτούν για να δουν τους αγώνες της, όπως τον θρίαμβο με 2-0 σετ επί της Καρολίνα Πλίσκοβα στον προημιτελικό του τουρνουά.

Και όσοι δεν το κάνουν, θα ψάξουν πάντα να δουν και το αποτέλεσμα και να το σχολιάσουν. Το πρώτο, δείχνει την επιτυχία της σε ένα από τα μεγάλα ραντεβού του τένις. Το δεύτερο, δείχνει το γεγονός ότι έχει βάλει για τα καλά το τένις στην Ελλάδα.

Η Μαρία δεν είναι, πλέον, μια ταλαντούχα Ελληνίδα που ελπίζει να κάνει κάτι καλό.

Είναι, με βάση τους αριθμούς και τα δεδομένα, η καλύτερη Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών. Καλύτερη από τη Λένα Δανιηλίδου, η οποία ποτέ δεν είχε φτάσει στο Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης.

Καλύτερη από τη… μητέρα της, την Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία ποτέ δεν είχε φτάσει στον ημιτελικό του Roland Garros.

Ο προπονητής που της άλλαξε ψυχολογία και έχτισε μαζί της το «αχτύπητο» δίδυμο

Καλύτερη από ό,τι, ενδεχομένως, περίμενε και η ίδια ότι θα γινόταν, όταν εμφανιζόταν για πρώτη φορά με την Εθνική Ελλάδας στο Fed Cup το 2012.

Τότε, ήταν 17 ετών και διεκδικούσε μια θέση στον χώρο. Τώρα είναι 26 και διεκδικεί μια θέση στον τελικό του US Open.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό, προφανώς, παίζει ο προπονητής της, ο οποίος τώρα αρχίζει να γίνεται γνωστός και στο ευρύ κοινό της Ελλάδας.

Ονομάζεται Τομ Χιλ, είναι επίσης 26χρονος, για την ακρίβεια είναι μεγαλύτερος από τη Σάκκαρη για έξι μήνες και είναι ο προπονητής της από το 2019. Αρχικά, βοηθός του Τόμας Γιόχανσον. Στη συνέχεια αντικαταστάτης του. Και μάλλον και πιο αποτελεσματικός, όπως δείχνουν τα γεγονότα. Ο Άγγλος, άλλωστε, δεν είναι κάποιος τυχαίος. Πριν την Ελληνίδα, άλλωστε, συνεργάτης του προπονητή της Μαρίας Σαράποβα στις προπονήσεις της Ρωσίδας. Όπως και στις προπονήσεις των Λισίτσκι, Κις και Ντάνιελ Κόλινς. Με την τελευταία, μάλιστα, να πηγαίνει υπό τις οδηγίες του, αφού έγινε προπονητής της, από το Νο220 στο Νο39.

Η πορεία της στα Grand Slam

Η τύχη, αλλά και η σωστή εκτίμηση των ανθρώπων που είναι κοντά στη Σάκκαρη, τον έφερε στον δρόμο της Μαρίας και από τότε όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Όλα πάνε, βασικά, προς τον τελικό του US Open. Αυτό που ήταν και το πρώτο Grand Slam στο οποίο αγωνίστηκε, το 2015. Τότε, είχε ξεκινήσει από τα προκριματικά και έφτασε ως τον πρώτο γύρο. Θα ακολουθούσε η πορεία ως τον 3ο γύρο του Wimbledon το 2017, η πορεία ως τον 3ο γύρο του US Open την ίδια χρονιά, η πορεία ως τον 4ο γύρο του Australian Open το 2020 και η εκπληκτική πορεία ως τον ημιτελικό του Roland Garros το 2021.

Όλο και καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο κορτ, όλο και πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Από το Νο52 στις αρχές του 2018 στο Νο41 στο τέλος του ίδιου έτους και από Νο23 το 2019 στο Νο13 τώρα, το οποίο μπορεί να γίνει ακόμη και… Νο4. Και όλο και πιο κοντά, παράλληλα, σε έναν μεγάλο τίτλο. Αυτό που θα αποτελεί την οριστική καθιέρωσή της και θα επιβεβαιώνει την εκπληκτική εξέλιξη της. Πριν δύο χρόνια άλλωστε, η Σάκκαρη πανηγύριζε για πρώτη φορά, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο σε επίπεδο WTA, στο Μαρόκο.

Σήμερα, μόλις δύο χρόνια μετά, το συγκεκριμένο τρόπαιο μοιάζει «λίγο» για τη Σάκκαρη. Και αυτή είναι ακόμη μία επιβεβαίωση του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται πλέον. Μια Ελληνίδα που αναγκάζει το US Open να την αποθεώνει κάθε 2-3 μέρες παρουσιάζοντας την σαν αρχαία πολεμίστρια.

Το μήνυμα υπερηφάνειας στον ελληνικό λαό και η αφιέρωση στην Ελλάδα των… πυρκαγιών

Η Μαρία Σάκκαρη δεν ξέχασε τους Έλληνες που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές, αφιερώνοντάς τους τη νίκη.

Στην Ελλάδα η οποία το προηγούμενο διάστημα δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές, αφιέρωσε την τρομερή νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του US Open η Μαρία Σάκκαρη, λίγο μετά το τέλος της εκπληκτικής μάχης της με την Καρολίνα Πλίσκοβα.

22 straight points won on serve?!@mariasakkari even impressed herself 😅 pic.twitter.com/9ckCtfCM4r — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Αναλυτικά όσα είπε στην Συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω ότι είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα. Δεν είχα την ευκαιρία να το πω στο court, αλλά θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στην Ελλάδα, διότι ταλαιπωρηθήκαμε πολύ τον περασμένο μήνα με καταστροφές από πυρκαγιές. Το να κερδίζω για την Ελλάδα, να κάνω τους Έλληνες περήφανους και χαρούμενος, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, με κάνει ακόμα πιο χαρούμενη, διότι ξέρετε πόσο αγαπώ τη χώρα μου. Δεν ξέρω πόσο ασχολείται ο κόσμος στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θα είναι το ίδιο ή και περισσότερο από ό,τι με το Roland Garros. Αυτό που είδα τότε ήταν μόνο ευχάριστα πράγματα. Δεν άκουσα κανένα άσχημο σχόλιο από κάποιον. Όλοι έρχονταν σε μένα με ένα όμορφο χαμόγελο και είχαν όμορφα λόγια να πουν. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να έχω όμορφες αναμνήσεις από αυτό, διότι δεν θα κρατήσει για όλη μου τη ζωή. Σίγουρα θα με θυμούνται, αλλά δεν θα είμαι ενεργή παίκτρια σε 10 ή 15 χρόνια».

Για την επόμενη αντίπαλό της Έμα Ραντουκάνου: «Είναι νέα παίκτρια στο tour κι έτσι δεν ξέρω πολλά για εκείνη. Προφανώς και κάνει το τουρνουά της ζωής της και αξίζει να είναι εδώ. Δεν θεωρώ, όμως, τον εαυτό μου φαβορί. Όλες έχουμε ίδιες πιθανότητες να κερδίσουμε τον ημιτελικό και τον τίτλο. Θα έδινα 25% πιθανότητες για αύριο και 50% στις φιναλίστ. Είμαστε όλες εδώ για κάποιο λόγο. Παίζουμε καλά. Δεν είναι ότι είχαμε πέντε walkovers. Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω δεύτερο ημιτελικό φέτος».

Για το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις φιναλίστ: «Σίγουρα δεν νιώθω μεγάλη. Νομίζω ότι είμαι στην καλύτερη ηλικία της καριέρας μου. Είμαι πιο ώριμη από πριν. Όπως έχω πει πολλές φορές, κάθε παίκτης έχει διαφορετικό timing. Για μένα είναι τα 26 μου χρόνια. Άργησα να μπω στο tour, δεν ήμουν καλή junior. Δεν ήμουν σταρ όταν ήμουν 18 ή 19 ετών. Έπρεπε να δουλέψω και να θυσιάσω πολλά στη ζωή μου. Τώρα, όμως, ανταμείβομαι και είμαι πολύ χαρούμενη που στα 26 μου μπορώ να έχω αυτά τα αποτελέσματα».

Για την δουλειά που έχει κάνει στον πνευματικό τομέα: «Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη βελτίωσή μου μέχρι τώρα, ειδικά τη φετινή σεζόν. Ήξερα ότι έπρεπε να βελτιωθώ, απλά δεν ήξερα πώς, τη σωστή κατεύθυνση εντός και εκτός court. Πηγαίνω προς τα εκεί που θέλω, πλησιάζω τους στόχους μου, κάνοντας τον εαυτό μου να πιστεύω ότι ανήκω εδώ. Αυτή τη σεζόν απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ να είμαι μια από τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο. Πάντως, πνευματικά βελτιώθηκα πολύ. Η ηλικία, φυσικά, κάνει τη διαφορά, αλλά δουλεύω σε αυτόν τον τομέα περισσότερο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε».

Το γεγονός ότι παίζει στον δεύτερο ημιτελικό Grand Slam: «Μετά τον πρώτο ημιτελικό στο Παρίσι, ένιωσα ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω. Δεν ήταν τύχη, διότι νίκησα όλες αυτές τις καλές παίκτριες. Τώρα νομίζω ότι είχα από τις πιο δύσκολες κληρώσεις. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι η Σλόουν (Στίβενς) είχε πιο δύσκολη. Αλλά Κόστγιουκ, Σινιάκοβα, Κβίτοβα, Αντρεέσκου, Πλίσκοβα, δεν θέλεις να παίξεις με όλες αυτές τις παίκτριες στους πρώτους γύρους. Έπρεπε να παίξω πολύ καλά για να είμαι εδώ. Αυτό μου δίνει πολλή αυτοπεποίθηση, γιατί νίκησα πολύ καλές παίκτριες για να φτάσω στα ημιτελικά αυτή τη φορά. Νιώθω πολύ καλά, δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Το τένις μου φαίνεται σε καλό σημείο και πνευματικά είμαι ήρεμη. Δεν θέλω να ενθουσιάζομαι πολύ με τη νίκη σήμερα, διότι παίζω και αύριο. Αν είχα κενή μέρα, θα ήταν αλλιώς».

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει αθλήτρια με χαμηλότερη θέση στο ranking: «Θα προσπαθήσω να πάω καλύτερα αυτή τη φορά, αν είμαι σε καλή θέση, γιατί θυμάμαι ότι είχα ευκαιρίες να περάσω με δύο μπρέικ μπροστά στο πρώτο σετ. Αυτό θα άλλαζε πολλά στο πρώτο σετ που τελικά έχασα. Θα μπορούσα να κλείσω και το ματς στο τρίτο. Νομίζω ότι θα χειριστώ διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη φορά. Νομίζω ότι το παιχνίδι μου είναι σε καλύτερο σημείο από ό,τι στο Παρίσι. Είμαι πιο προετοιμασμένη. Είμαι έτοιμη. Δεν έχει σημασία που είναι πιο χαμηλά στο ranking, είναι εξαιρετική παίκτρια».

Μαρία Σάκκαρη: Το φιλμ της νίκης που την έφερε στα ημιτελικά

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ήταν καταιγιστική και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην άλλοτε Νο1 να πιστέψει στη νίκη. Σε μόλις 80’ πήρε την σπουδαία πρόκριση.

Η Σάκκαρη βρίσκεται για 2η φορά στην καριέρα της σε ημιτελικά Grand Slam φέτος, καθώς είχε προηγηθεί αυτή στο Roland Garros, που είχε ηττηθεί από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Μπιάνκα Αντρεέσκο, νικήτρια του US Open το 2019, άφησε εκτός συνέχειας άλλη μια σπουδαία αθλήτρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη Τσέχα που απέκλεισε η Μαρία Σάκκαρη στο US Open, καθώς είχαν προηγηθεί η Πέτρα Κβίτοβα στον τρίτο γύρο και η Κατερίνα Σινιάκοβα στον δεύτερο.

