Η Μαρία Σάκκαρη δεν ξέχασε τους Έλληνες που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές, αφιερώνοντάς τους τη νίκη.

Στην Ελλάδα η οποία το προηγούμενο διάστημα δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές, αφιέρωσε την τρομερή νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του US Open η Μαρία Σάκκαρη, λίγο μετά το τέλος της εκπληκτικής μάχης της με την Καρολίνα Πλίσκοβα.

22 straight points won on serve?!@mariasakkari even impressed herself 😅 pic.twitter.com/9ckCtfCM4r

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021