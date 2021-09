US Open: Εκπληκτική η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά

Newsroom eleftherostypos.gr

US Open: Στα ημιτελικά του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη που επικράτησε με 2-0 (6-4, 6-4) της Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ήταν καταιγιστική και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην άλλοτε Νο1 να πιστέψει στη νίκη. Σε μόλις 80’ πήρε την σπουδαία πρόκριση.

Η Σάκκαρη βρίσκεται για 2η φορά στην καριέρα της σε ημιτελικά Grand Slam φέτος, καθώς είχε προηγηθεί αυτή στο Roland Garros, που είχε ηττηθεί από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Μπιάνκα Αντρεέσκο, νικήτρια του US Open το 2019, άφησε εκτός συνέχειας άλλη μια σπουδαία αθλήτρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη Τσέχα που απέκλεισε η Μαρία Σάκκαρη στο US Open, καθώς είχαν προηγηθεί η Πέτρα Κβίτοβα στον τρίτο γύρο και η Κατερίνα Σινιάκοβα στον δεύτερο.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021