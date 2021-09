Us Open: Τι ώρα παίζει η Μαρία Σάκκαρη στον προημιτελικό

Newsroom eleftherostypos.gr

US Open: Πρώτος στο βραδινό πρόγραμμα του Arthur Ashe ο προημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη με την Καρολίνα Πλίσκοβα στο US Open και έτσι θα ξεκινήσει στις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η Μαρία Σάκκαρη «μεγαλώνει» το όνομα της στο US Open, και στο χώρο του γυναικείου τένις, και το αμερικανικό Grand Slam δεν θα μπορούσε παρά να… υποκλιθεί στην Σπαρτιάτισσα αθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε μια τεράστια νίκη κόντρα στο Νο. 7 της παγκόσμιας κατάταξης, Μπιάνκα Αντρεέσκου και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του US Open!

Η συγκλονιστική της αναμέτρηση με την Αντρεέσκου ήταν μέχρι… μέχρι τελικής πτώσης, είχε διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά και ολοκληρώθηκε στις 02:15 τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη.

Όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές μέσω των social media του US Open, την στιγμή μάλιστα που το ρολόι έδειχνε 1:40 το βράδυ στη Νέα Υόρκη: «Είναι επίσημο πως βλέπουμε το παιχνίδι σε μονό γυναικών που τράβηξε περισσότερο στην ιστορία του US Open».

Η μεγάλη αυτή επιτυχία της Σάκκαρη σχολιάστηκε από το λογαριασμό του US Open στα social media. Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα, εμφανίστηκε μια φωτογραφία που εμφάνισε την Σάκκαρη σαν Ελληνίδα πολεμίστρια.

“Η Μαρία Σάκκαρη βγήκε νικήτρια από μια μάχη για τους αιώνες» αναφέρεται στο σχόλιο της φωτογραφίας.

Η αναμέτρηση με την Αντρεέσκου

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που αναμένεται να «εκτοξευθεί» στο Νο 14 της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. ισοφαρίζοντας την καλύτερη θέση Ελληνίδας, που κατέχει η Ελένη Δανιηλίδου), ήταν εκπληκτική στην αναμέτρηση με την Μπιάνκα Αντρεέσκου για την «φάση των 16», επικρατώντας με 6-7 (2), 7-6 (6), 6-3.

Η Καναδή πρωταθλήτρια, η οποία κατάγεται από την Ρουμανία και βρίσκεται στο Νο 7 της WTA, επιχείρησε να κάνει το πρώτο βήμα για να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2019, όταν και κατέκτησε το φημισμένο τουρνουά της αμερικανικής μεγαλούπολης. Η Αντρεέσκου μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 3-0 «σπάζοντας» το σερβίς της Σάκκαρη, η οποία αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε σε 4-4. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέϊκ με την Καναδή να είναι ψυχραιμότερη και να επικρατεί με 7-2, μετά από μία ώρα και τέσσερα λεπτά.

Παρά την πρόσκαιρη απογοήτευση, η «Σπαρτιάτισσα» δεν τα παράτησε και «πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα» την πρωταθλήτρια από τον Καναδά. Προηγήθηκε της Αντρεέσκου με 3-0 και 4-3, για να φθάσουν οι δύο κοπέλες στο 5-5 και στο 6-6. Στο δεύτερο τάι μπρέικ του αγώνα, η Σάκκαρη ήταν συγκλονιστική και μετά από μία ώρα και 27 λεπτά, ισοφάρισε σε 1-1 (8-6).

Με την ψυχολογία στα ύψη, αφού κατάφερε να φέρει το ματς «στα ίσα», η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μπήκε στο τρίτο σετ αποφασισμένη για την νίκη και την πρόκριση στις καλύτερες οκτώ αθλήτριες του τουρνουά. Ομως η Αντρεέσκου αιφνιδίασε και προηγήθηκε με 2-0, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα. Η Σάκκαρη δεν τα παράτησε ούτε αυτήν την φορά. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και τα αγωνιστικά εργαλεία, προκειμένου όχι μόνο να ισοφαρίσει σε 3-3, αλλά με μία καταιγιστική παρουσία στην συνέχεια, να πάρει τρία διαδοχικά γκέιμ «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς της Καναδής και να φθάσει στην σπουδαία νίκη με 6-3, μετά από 59 λεπτά αγώνα.

Επόμενη αντίπαλος τη Μαρίας Σάκκαρη θα είναι η Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα.

🇬🇷 Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Ξέσπασε σε κλάματα η Ελληνίδα τενίστρια – Ευχαρίστησε τη μαμά της

Αν και έβγαλε αρκετές κραυγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, μόλις πέτυχε τον τελευταίο πόντο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπεσε στα γόνατα προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι πέτυχε.

Αφού συνεχάρη την αντίπαλό της, η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, δείχνοντας δακρυσμένη.

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

«Ήμουν προετοιμασμένη για ένα τάι μπρέικ στο τρίτο σετ, το είχα πει στον Τομ (προπονητής). Από την στιγμή που ήρθε πιο εύκολα, μου κάνει. Λατρεύω αυτό το κορτ, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις εδώ, παίζω με το κοινό. Είναι τόσο καλό και για τις δυο μας, συγγνώμη, είμαι χωρίς λόγια. Ήξερα ότι έχασα το πρώτο σετ γιατί έκανα κάποια πράγματα λάθος, δεν ήμουν πολύ γενναία. Έπρεπε να το αλλάξω αυτό, ήθελα πολύ να κερδίσω. Συγγνώμη δυσκολεύομαι να μιλήσω. Ξέρετε, ήθελα πολύ να κερδίσω και τα έδωσα όλα.

Έλεγα στον εαυτό μου να επικεντρωθώ στον εαυτό μου, είναι δύσκολο κάποιες φορές να παίζει με τραυματισμένο αντίπαλο. Προσπάθησα να επικεντρωθώ στο παιχνίδι μου, να είμαι γενναία και να κυνηγήσω τις μπάλες. Είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα που παίζω βραδινό παιχνίδι.

Η μητέρα μου είναι πρώην παίκτρια, αλλά είναι η πιο αγχωμένη από κάθε άλλον στο box μου. Όταν την κοιτάζω δεν κοιτάει το court, αλλά προς τα κάτω, προσεύχεται μάλλον. Είναι πολύ ωραίο που την έχω εδώ, μαζί με την αδελφή μου (σ.σ. την ίδια στιγμή Αγγελική Κανελοπούλου έχανε χαρακτηριστικό νόημα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της κόρης της).

Πριν πω “ευχαριστώ” στο κοινό που έμεινε τόσο αργά, ελπίζω να μην αργήσετε αύριο στη δουλειά σας και έχω εγώ το πρόβλημα. Ευχαριστώ που μείνετε τόσο αργά, πηγαίνετε για ύπνο και θα τα πούμε σε δύο μέρες» δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη αμέσως μετά τη νίκη της επί της Μπιάνκα Βανέσα Αντρεέσκου.

.@mariasakkari is feeling guilty for making people late to work tomorrow 🤣 pic.twitter.com/SCcZwBW6US — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Μαρία Σάκκαρη: «Χρυσάφι» στα… χέρια της

Ένα πολύ σημαντικό ποσό θα βάλει στον τραπεζικό της λογαριασμό η Μαρία Σάκκαρη, με την πρόκριση της στα προημιτελικά του US Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εξασφάλισε πριμ 425.000 δολαρίων (!) με την παρουσία της στα προημιτελικά του αμερικανικού Grand Slam, ενώ στην περίπτωση που κάνει νέα.. υπέρβαση και φτάσει στα ημιτελικά, αποκλείοντας την Καρολίνα Πλίσκοβα, θα εξασφαλίσει 675.000 δολάρια.

Στην περίπτωση που φτάσει στον τελικό του US Open και ηττηθεί θα εισπράξει 1,25 εκατ. δολαρίων, ενώ ο τίτλος στο τουρνουά θα της δώσει το ποσό των 2,5 εκατ. δολαρίων.

Το φετινό US Open προσφέρει συνολικά 57,5 εκατ. δολάρια στους αθλητές, ποσό που αποτελεί ρεκόρ ξεπερνώντας αυτό του 2019.

Μαρία Σάκκαρη: Πιάνει την Δανιηλίδου και σπάει το ρεκόρ

Από το νο 18 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη κατάταξη της WTA, η Μαρία Σάκκαρη θα ανέβει 4 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την πρόκριση της επί της Αντρεέσκου στο US Open.

Η 26χρονη τενίστρια θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα (13/9) στο νούμερο 14 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο ranking.

Η Σάκκαρη θα ισοφαρίσει έτσι την καλύτερη θέση Ελληνίδας, που κατέχει η Ελένη Δανιηλίδου. Στην περίπτωση όμως που προχωρήσει κι άλλο στο US Open, αποκλείοντας την Καρολίνα Πλίσκοβα, μπορεί-σε συνάρτηση και με άλλα αποτελέσματα-να σκαρφαλώσει και στο νούμερο 13 του κόσμου, κάνοντας δικό της το ρεκόρ.

