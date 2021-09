Θρήνος στη Γιουβέντους: Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Γιουβέντους θρηνεί. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο του μόλις 17 ετών παίκτη, Bryan Dodien, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στην ηλικία των 12 χρόνων και είχε επιστρέψει στα γήπεδα το 2019.

Ο Μπράιαν Ντόντιεν, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 17 ετών μετά από μια μακρά μάχη ενάντια στον καρκίνο, που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο το 2015. Ο γεννημένος το 2004, Μπράιαν που μεγάλωσε στα τμήματα υποδομής της Γιουβέντους και στον οποίο ο Πολ Πογκμπά είχε αφιερώσει ένα γκολ, επέστρεψε στην ενεργό δράση το 2019 με την ελπίδα να μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας θλίψη με το θάνατό του στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την εποχή που αγωνιζόταν στη Γιουβέντους, είχε πετύχει γκολ στο ντέρμπι με την Τορίνο και το είχε αφιερώσει στον μικρό, φορώντας μπλούζα που έγραφε: « Μπράιαν, είμαι δίπλα σου». Στη συνέχεια, ο Γάλλος άσος είχε χαρίσει τη φανέλα του στο άτυχο αγόρι.

Η Γιουβέντους έγραψε στα social media:

«Η Γιουβέντους θρηνεί με την οικογένεια του Μπράιαν Ντόντιεν»

Ο Πολ Πογκμπά έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:

«Η πιο θλιβερή είδηση. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με όλους τους οικείους σου. Το να χάσεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. RIP Bryan, θα μας λείψεις».

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.

Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.

RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8

— Paul Pogba (@paulpogba) September 4, 2021