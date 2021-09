Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στο νησί και οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σπεύδουν στο γήπεδο για να αγοράσουν μία φανέλα του Πορτογάλου σταρ.

Ο Κριστιάνο πήρε και πάλι τη φανέλα με το 7, όπως στην πρώτη του θητεία (2003-2009) στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Καβάνι να του παραχωρεί τον αριθμό.

Οι φίλοι της ομάδας ζουν κι αναπνέουν για το ντεμπούτο του Κριστιάνο Ρονάλντο, έχοντας σχηματίσει τεράστιες ουρές έξω από το Ολντ Τράφορντ για να αγοράσουν μία φανέλα του Πορτογάλου.

Δείτε εικόνα έξω από το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

🔴 Manchester United fans queuing outside Old Trafford to get their hands on their new Cristiano Ronaldo number 7 shirts! pic.twitter.com/Vr3AOStakC

— Football Daily (@footballdaily) September 3, 2021