Newsroom eleftherostypos.gr

Τα καλύτερα νέα στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ έστειλε ο MVP και πρωταθλητής του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης δηλώνει «παρών» για το Eurobasket 2022 και οι αντίπαλοί του τρέμουν ήδη.

Στο Προολυμπιακό τουρνουά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, αφού έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ με τους Μπακς, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Ο MVP των τελικών του ΝΒΑ εξέφρασε τη θέληση να βοηθήσει την «Γαλανόλευκη» στο Eurobasket του 2022. Ο «Greek freak» επιβεβαίωσε πρώτη φορά, επισήμως, ότι θα παίξει στο τουρνουά.

«Βλέπω την κάθε μέρα ξεχωριστά, αλλά δεν μπορώ να περιμένω…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, ποστάροντας το twitter με το σχετικό promo της FIBA.

Taking it day by day. But I can’t wait 💪🏾🔥🇬🇷 https://t.co/I08HlPUAuM

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 3, 2021