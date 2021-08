Formula 1 - Παρωδία στο Σπα: Νικητής με… 2 γύρους ο Φερστάπεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Formula 1: Μόλις 10 λεπτά διήρκεσε το γκραν πρι του Βελγίου! Οι κάκιστες καιρικές συνθήκες έθεσαν εν κινδύνω τη διεξαγωγή του και τελικά οι διοργανωτές αποφάσισαν τη «Σολομώντεια Λύση» του αγώνα μίας ώρας.

Αυτό σημαίνει ότι τα μονοθέσια της Formula 1 θα αγωνιστούν με αντίστροφη μέτρηση εξήντα λεπτών και με safety car στην πίστα, και θα πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον δύο γύρους για να πάρουν οι οδηγοί και οι εταιρίες τους μισούς βαθμούς στην κατάταξη.

🟢 WE ARE GO! 🟢

All 20 drivers are out on track#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/THf8a7n4nE

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021