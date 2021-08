Newsroom eleftherostypos.gr

Αντίστροφα φαίνεται πως μετρά ο χρόνος για την εντυπωσιακή επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι μπήκαν «σφήνα» στην υπόθεση της μεταγραφής του από τη Γιουβέντους, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι απέσυρε το ενδιαφέρον της και πλέον, έκαναν το πιο αποφασιστικό βήμα για την απόκτησή του καταθέτοντας επίσημη πρόταση 28 εκατομμυρίων ευρώ (25 + 3 σε μπόνους) προς τη Γηραιά Κυρία.

Από την αρχή του σίριαλ, όταν δηλαδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε γνωστή την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Τορίνο, οι Μπιανκονέρι έθεσαν «πωλητήριο» στα 25-30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που η Σίτι δεν ήταν διατεθειμένη να πληρώσει καθώς έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσει την πώληση ενός ποδοσφαιριστή και ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της.

Ωστόσο, η πλευρά της Γιουνάιτεντ έκρινε ιδανική την ευκαιρία και πήρε την απόφαση να κάνει την υπέρβαση στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, παρά την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο και την ανανέωση συμβολαίου με τον Έντινσον Καβάνι. Έτσι, η πρόταση των 28 εκατ. ευρώ είναι επίσημη και πολύ πιθανόν να γίνει αποδεκτή από τη Γιουβέντους, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο της επιστροφής του CR7 στο «Ολντ Τράφορντ».

Μάλιστα, σύμφωνα με τη «Mirror», η Γιουνάιτεντ έχει ήδη προγραμματίσει ιατρικές εξετάσεις στη Λισαβόνα για τον 36χρονο σούπερ σταρ, σε μία κίνηση εγρήγορσης ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως και με κάθε επισημότητα το deal.

Cristiano Ronaldo and Manchester United reunion, more than close. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo

Current situation:

– Official bid made to Juventus.

– Official contract [2023] sent to Jorge Mendes.

– Paperworks to be prepared soon.

– Manchester City are out of the race.

Work in progress. pic.twitter.com/iV1D6edJpa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021