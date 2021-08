Newsroom eleftherostypos.gr

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες για το αγγλικό πρωτάθλημα πανηγύρισε σήμερα η Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» επικράτησαν της Μπέρνλι με 2-0 στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 2ης αγωνιστικής, και σκαρφάλωσαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ντιόγκο Ζότα άνοιξε στο 18΄ το… δρόμο για την επικράτηση των «κόκκινων», καθώς έγινε αποδέκτης της μπάλας από τη σέντρα του Κώστα Τσιμίκα και με κεφαλιά «έγραψε» το 1-0, ενώ οι «ρεντς» διπλασίασαν τα τερματά τους με τον Σαντιό Μανέ στο 69ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσιμίκας συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ και αντικαταστάθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα (90+2΄) από τον Τζο Γκόμεζ.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ ήταν καταλυτικός στη νίκη της ομάδας του επί της Μπέρλνι με 2-0, καθώς έβγαλε την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του και άνοιξε το… δρόμο για την επικράτηση και το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ τον έκανε μάλιστα αλλαγή στα τελευταία λεπτά, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία να αποθεωθεί από τους φίλους της ομάδας του. Ολόκληρη η κερκίδα ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν πέρασε μπροστά τους για να πάει στον πάγκο και ανταποδίδοντας το χειροκρότημα δημιούργησε μία φοβερή εικόνα, που θα θυμάται και ο ίδιος για καιρό.

A little snapshot of the ovation Kostas Tsimikas has just received after a performance with which he can be extremely satisfied. pic.twitter.com/CKDOlKYTOE

— Dominic King (@DominicKing_DM) August 21, 2021