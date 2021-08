Με ιστορική χροιά το πλήρες πρόγραμμα του ΝΒΑ

Newsroom eleftherostypos.gr

Το ΝΒΑ παρουσίασε χθες Παρασκευή ολόκληρο το πρόγραμμα για τη σεζόν 2021-2022, πλούσιο σε αρκετές συναντήσεις με έντονη ιστορική χροιά, με αφορμή τα 75 χρόνια του πρωταθλήματος.

Για να τιμήσει το πρώτο παιχνίδι κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και του Τορόντο Χάσκι, την 1η Νοεμβρίου 1946, έχει προγραμματιστεί για μια μονομαχία μεταξύ των Νικς και των Ράπτορς (το σημερινό όνομα του Τορόντο) 75 χρόνια αργότερα, δηλαδή 1η Νοεμβρίου 2021.

Οι τρεις ομάδες που έπαιζαν συνεχώς το ΝΒΑ από την ίδρυσή του, δηλαδή οι Νικς, Μπόστον Σέλτικς και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, θα αναμετρηθούν μεταξύ 14-18 Δεκεμβρίου.

Τέλος, στις 7 Ιανουαρίου 2022, οι Ατλάντα Χοκς θα ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες για να αντιμετωπίσουν τους Λέικερς. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πενήντα χρόνια μετά την ημέρα που οι Καλιφορνέζοι κατέγραψαν την 33η συνεχόμενη νίκη τους στο NBA εναντίον των Χοκς, μια σειρά πραγματικά ασυναγώνιστη.

Συνολικά, καθεμιά από τις 30 ομάδες του NBA θα παίξει 82 παιχνίδια κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, η οποία ξεκινά στις 19 Οκτωβρίου και λήγει στις 10 Απριλίου, ενώ θα play-offs θα ξεκινήσουν έξι ημέρες αργότερα.

Η πρώτη σύγκρουση μεταξύ των φιναλίστ της περασμένης σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 10 Φεβρουαρίου: οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα βρεθούν στην έδρα των Φοίνιξ Σανς.

Το ΝΒΑ είχε αποκαλύψει μέρος του προγράμματος για την ερχόμενη σεζόν την Τρίτη.

Την πρώτη μέρα θα «ανοίξουν» οι Μπακς απέναντι στους Μπρούκλιν, ενώ οι Λέικερς θα αντιμετωπίσουν τους Ουόριορς.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, οι Νετς θα αναμετρηθούν με τους Λέικερς.

The 2021-22 regular season will tip off on Tuesday, Oct. 19, 2021, and conclude on Sunday, April 10, 2022 for the landmark 75th Anniversary Season! #NBA75

FULL SCHEDULE: https://t.co/qWgitCBHgC pic.twitter.com/jMaEX0GFjF

— NBA (@NBA) August 20, 2021