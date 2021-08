Σινσινάτι: Νίκησε τον Αλιασίμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Καναδό Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ με 2-1 σετ 6-2, 5-7, 6-1 σε 2 ώρες και 12 λεπτά, και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά Σινσινάτι όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Κάσπερ Ρουντ.

Ο Τσιτσιπάς πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ αφού έκανε μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ για το 3-1 και έφτασε στο 1-0 με 6-2. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά στη συνέχεια με τον Αλιασίμ να αντιδρά και να καταφέρνει να ισοφαρίζει. Ο Καναδός έκανε μπρέικ στο ενδέκατο γκέιμ για το 6-5 και με το σερβίς του έφτασε στο 7-5 για το 1-1.

Τα πράγματα πήραν ξανά τον δρόμο τους για τον Έλληνα τενίστα στο τρίτο σετ. Πάλι ένα μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ ήταν το καθοριστικό με τον Τσιτσιπά να κάνει το 6-1 και να παίρνει την 48η φετινή του νίκη συνολικά, με 2-1 σετ.

Make that five straight for Stef 🖐@steftsitsipas secures a fifth win in a row against Auger-Aliassime, battling past him 6-2 5-7 6-1 to reach back-to-back Cincinnati semi-finals!#CincyTennis pic.twitter.com/zOdj92hxUO

— Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2021