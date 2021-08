Οι Αντετοκούνμπο προσφέρουν το 50% των εσόδων από το e-shop τους για τους πυρόπληκτους

Newsroom eleftherostypos.gr

Σπουδαία κίνηση από τους αδελφούς Αντετοκούνμπο για όσους επλήγησαν από τις φωτιές στη χώρα.

Με ανάρτησή σε Instastory ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενημέρωσε ότι τα διάσημα αδέλφια διαθέτουν το 50% από τα έσοδά του e-shop τους, το «Antetokounbros Shop -We are all Bros» για τους πυρόπληκτους στη χώρα.

