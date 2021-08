Newsroom eleftherostypos.gr

Και ξαφνικά… βόμβα Λεβαντόφσκι.

Το Sky Sports αναφέρει πως ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ζήτησε να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου, καθώς επιθυμεί μία νέα πρόκληση στην καριέρα του πριν τον… πάρουν τα χρόνια (υπενθυμίζεται πως είναι 33 ετών και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023).

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Βαυαροί ζητούν 117 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν, με τον Πολωνό επιθετικό να παρουσιάζεται ως προβληματισμένος με το ποσό και τη δεδομένη απροθυμία του γερμανικού συλλόγου να τον πουλήσει.

Ωστόσο, τονίζεται πως ο «Λέβα» δεν δείχνει διατεθειμένος να πάει το πράγμα στα άκρα.

