Παίκτης της Νόριτς ο Τζόλης και επίσημα

Στην Premier League και τη Νόριτς θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Χρήστος Τζόλης, με τον αγγλικό σύλλογο αλλά και τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνoυν τη μεταξύ τους συμφωνία.

Ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, ενώ πήρε το νούμερο «18».

O ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία του με τη Νόριτς για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη κι εύχεται στο Golden Boy κάθε επιτυχία στην Premier League και στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ιστορία του Τζόλη με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2010. Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους, σκόραρε 100 φορές σε μία σεζόν, μέχρι που τον Ιούλιο του 2020 σε ένα παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τους τελευταίους 14 μήνες έζησε το παραμύθι του με τον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε σε 57 αγώνες, σκόραρε 17 φορές, έδωσε 10 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2020-21 από το κοινό του Δικεφάλου κι έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Η πορεία του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσε τον δρόμο προς το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Στη νεοφώτιστη Νόριτς. Παρέα με τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Καλή επιτυχία Golden Boy!

“I want to see the fans as fast as possible!” 😍

🗣 “I’m very happy to be a part of this team. I hope to see the fans as fast as possible.

“I spoke with the coach and he told me the plan and what he will do with me in the team. It’s a very good project for me to sign here.”

🇬🇷 #WelcomeTzolis 🇬🇷

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 12, 2021