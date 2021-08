Λιονέλ Μέσι: Στο Παρίσι ο Αργεντινός, αποθέωση από τους οπαδούς

Newsroom eleftherostypos.gr

Προσγειώθηκε, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, στο αεροδρόμιο Μπουρζέ το αεροπλάνο που μετέφερε τον Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντινός άσος, χαμογελαστός και ευδιάθετος, φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «Εδώ είναι Παρίσι» και χαιρέτησε από μακριά τους εκατοντάδες φιλάθλους της γαλλικής ομάδας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν.

Σημειώνεται ότι η επίσημη παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν θα γίνει αύριο (11/8) το πρωί, στις 11 π.μ. τοπική ώρα (12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) στο «Παρκ ντε Πρενς».

🇫🇷 Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt

— Football Daily (@footballdaily) August 10, 2021