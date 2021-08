Newsroom eleftherostypos.gr

Σε πλήρη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να φτάσει το απόγευμα της Τρίτης (10/08) στην Πόλη του Φωτός.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021